Провозглашение соборности Украины: как это было - видео

22 января 1919-го, в первую годовщину Четвертого универсала Центральной Рады в Киеве на Софийской площади прошло торжественное собрание, на котором провозгласили Универсал Директории УНР об объединении с ЗУНР.

Документ стал историческим и символическим, он задекларировал перед всем миром единство украинских земель и народа.

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Позже коммунистический и тоталитарный режимы пытались уничтожить память украинцев об этом знаковом событии.

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