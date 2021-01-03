Президент Владимир Зеленский поздравил крымчан с Новым годом, напомнив, что Крым – это Украина и что без полуострова в стране "как-то не так". Ролик на русском языке был размещен в Facebook на странице постоянного представителя главы государства в АР Крым Антона Кориневича.

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"Каким бы не стал успешным год для Украины, наша радость всегда будет неполной до тех пор пока вас нет с нами. Без Крыма в Украине не так солнечно, не так вкусно, не так приятно. Ну в общем, как-то не так и так не должно быть", – подчеркнул президент.

Зеленский заявил, что верит, что "мы все равно будем вместе, бо Крим – це Україна, а Украина – это Крым".

31 декабря Зеленский поздравил украинцев с Новым годом: видео.

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Дарья Мостовая

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