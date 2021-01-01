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01.01.2021, 09:26

Привет, 2021-й. Как мир встречал Новый год и где его только готовятся отмечать

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Привет, 2021-й. Как мир встречал Новый год и где его только готовятся отмечатьПривет, 2021-й. Как мир встречал Новый год и где его только готовятся отмечатьПривет, 2021-й. Как мир встречал Новый год и где его только готовятся отмечатьПривет, 2021-й. Как мир встречал Новый год и где его только готовятся отмечатьПривет, 2021-й. Как мир встречал Новый год и где его только готовятся отмечатьПривет, 2021-й. Как мир встречал Новый год и где его только готовятся отмечатьПривет, 2021-й. Как мир встречал Новый год и где его только готовятся отмечатьПривет, 2021-й. Как мир встречал Новый год и где его только готовятся отмечатьПривет, 2021-й. Как мир встречал Новый год и где его только готовятся отмечатьПривет, 2021-й. Как мир встречал Новый год и где его только готовятся отмечатьПривет, 2021-й. Как мир встречал Новый год и где его только готовятся отмечатьПривет, 2021-й. Как мир встречал Новый год и где его только готовятся отмечатьПривет, 2021-й. Как мир встречал Новый год и где его только готовятся отмечатьПривет, 2021-й. Как мир встречал Новый год и где его только готовятся отмечать
Привет, 2021-й. Как мир встречал Новый год и где его только готовятся отмечатьПривет, 2021-й. Как мир встречал Новый год и где его только готовятся отмечатьПривет, 2021-й. Как мир встречал Новый год и где его только готовятся отмечатьПривет, 2021-й. Как мир встречал Новый год и где его только готовятся отмечатьПривет, 2021-й. Как мир встречал Новый год и где его только готовятся отмечатьПривет, 2021-й. Как мир встречал Новый год и где его только готовятся отмечатьПривет, 2021-й. Как мир встречал Новый год и где его только готовятся отмечатьПривет, 2021-й. Как мир встречал Новый год и где его только готовятся отмечатьПривет, 2021-й. Как мир встречал Новый год и где его только готовятся отмечатьПривет, 2021-й. Как мир встречал Новый год и где его только готовятся отмечатьПривет, 2021-й. Как мир встречал Новый год и где его только готовятся отмечатьПривет, 2021-й. Как мир встречал Новый год и где его только готовятся отмечатьПривет, 2021-й. Как мир встречал Новый год и где его только готовятся отмечатьПривет, 2021-й. Как мир встречал Новый год и где его только готовятся отмечать
Привет, 2021-й. Как мир встречал Новый год и где его только готовятся отмечатьПривет, 2021-й. Как мир встречал Новый год и где его только готовятся отмечатьПривет, 2021-й. Как мир встречал Новый год и где его только готовятся отмечатьПривет, 2021-й. Как мир встречал Новый год и где его только готовятся отмечатьПривет, 2021-й. Как мир встречал Новый год и где его только готовятся отмечатьПривет, 2021-й. Как мир встречал Новый год и где его только готовятся отмечатьПривет, 2021-й. Как мир встречал Новый год и где его только готовятся отмечатьПривет, 2021-й. Как мир встречал Новый год и где его только готовятся отмечатьПривет, 2021-й. Как мир встречал Новый год и где его только готовятся отмечатьПривет, 2021-й. Как мир встречал Новый год и где его только готовятся отмечатьПривет, 2021-й. Как мир встречал Новый год и где его только готовятся отмечатьПривет, 2021-й. Как мир встречал Новый год и где его только готовятся отмечатьПривет, 2021-й. Как мир встречал Новый год и где его только готовятся отмечатьПривет, 2021-й. Как мир встречал Новый год и где его только готовятся отмечать

По состоянию на 9:00 по киевскому времени последними Новый год праздновали жители некоторых частей США, Канады и Мексики, часовой пояс которых отстает от Гринвича на семь часов. 2021-й уже наступил в большей части стран мира, LIGA.net собрала фото самых ярких празднований.

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Следующими 2021-й встретят жители преимущественно Соединенных штатов, в частности, ее западного побережья, а также Аляски. Жители государства Самоа встречают Новый год самыми последними – здесь праздник наступает в 13:00 по киевскому времени. 

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Фото – ЕРА

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Теги: США, Египет, польша, косово, франция, чехия, испания, нидерланды, Греция, праздник, португалия, новый год
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