Привет, 2021-й. Как мир встречал Новый год и где его только готовятся отмечать

По состоянию на 9:00 по киевскому времени последними Новый год праздновали жители некоторых частей США, Канады и Мексики, часовой пояс которых отстает от Гринвича на семь часов. 2021-й уже наступил в большей части стран мира, LIGA.net собрала фото самых ярких празднований.

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Следующими 2021-й встретят жители преимущественно Соединенных штатов, в частности, ее западного побережья, а также Аляски. Жители государства Самоа встречают Новый год самыми последними – здесь праздник наступает в 13:00 по киевскому времени.

Тихоокеанские островные государства Самоа и Кирибати стали первыми в мире, которые встретили 2021 год - Новый год там наступил в 12:00 по киевскому времени.

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Фото – ЕРА