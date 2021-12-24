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Российской актрисе, незаконно посетившей Крым, запретили въезд в Украину: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
24.12.2021, 16:19
Скриншот из видео пресс-службы ГПСУ
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Пограничники не разрешили въезд в Украину российской актрисе, которая осенью 2017 года посетила временно оккупированный Крым, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы в Украине.

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Она попала на территорию полуострова благодаря авиасообщению Санкт-Петербург – Симферополь. Целью поездки были съемки в сериале "Улётный экипаж" для телеканала СТС.

Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что во въезде отказали 31-летней Алисе Шитиковой.

Алиса Шитикова (Фото: Алиса Шитикова, Facebook)

Пограничники завернули Шитикову в пункте пропуска "Борисполь" и запретили въезд в Украину на 3 года.

После инцидента актриса опубликовала фото с подписью "Крым ваш" на своей странице в Instagram.

Алиса Шитикова (Фото: alice_shitikova, истории Instagram)
  • В сентябре 2021 года в Украину не пустили топ-менеджера российского холдинга и запретили ему въезд в страну на три года. Он посещал оккупированный Крым.
  • Пограничники в декабре 2021-го запретили въезд в Украину российскому музыканту. "Остались без хорошей музыки", – ответил на решение гитарист.
Марина Тищенко
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граница пограничники гпсу запрет въезда алиса шитикова
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