Пограничники не разрешили въезд в Украину российской актрисе, которая осенью 2017 года посетила временно оккупированный Крым, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы в Украине.

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Она попала на территорию полуострова благодаря авиасообщению Санкт-Петербург – Симферополь. Целью поездки были съемки в сериале "Улётный экипаж" для телеканала СТС.

Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что во въезде отказали 31-летней Алисе Шитиковой.

Пограничники завернули Шитикову в пункте пропуска "Борисполь" и запретили въезд в Украину на 3 года.

После инцидента актриса опубликовала фото с подписью "Крым ваш" на своей странице в Instagram.

В сентябре 2021 года в Украину не пустили топ-менеджера российского холдинга и запретили ему въезд в страну на три года. Он посещал оккупированный Крым.

Пограничники в декабре 2021-го запретили въезд в Украину российскому музыканту. "Остались без хорошей музыки", – ответил на решение гитарист.

Марина Тищенко

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