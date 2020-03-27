Тысячи украинцев пришли пешком к границе: видео

Сегодня, 27 марта, на некоторых пунктах пропуска на границе с Евросоюзом значительно возросло количество украинцев, которые прибыли без собственного транспорта, пешком. Об этом сообщает Госпогранслужба.

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Отмечается, что это затрудняет пересечение ими границы, поскольку пешее сообщение сейчас не осуществляется. В связи с этим, а также из-за дополнительных контрольно-профилактических мероприятий в пунктах пропуска сопредельных стран скопились люди.

В Госпогранслужбе пишут, что связались с органами местной власти и ГСЧС, чтобы обеспечить транспорт для их перевозки.

Пограничники привлекли дополнительный инспекторский состав, работают дополнительные полосы, где оформление происходит с применением мобильных комплексов пограничного контроля.

Сообщается, что сегодня до полудня на границе с Польшей пропустили почти 7400 человек.

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По состоянию на 12:00 по информации польских пограничников на территории их страны собралось:

Напротив пункта пропуска Краковец - более 2000 человек.

Напротив ПП Ягодин - 1200 человек.

Напротив ПП Рава-Русская - 500 человек.

В ГПСУ подчеркнули, что процедуры пограничного контроля будут проводиться с учетом современных угроз. На границе не могут ускорить пропуск, снижая качество контрольно-профилактических мероприятий.