Израильская компания Nanomedic разработала устройство Spincare, которое способно покрывать ожоги и раны так называемой "защитной тканью". Об этом пишет The Guardian.

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Сообщается, что устройство создает своеобразный "заменитель кожи" – он должен упростить процесс заживления, а также избавить от болезненной смены повязок.

Прибор создает нановолокона из специального раствора при помощи электричества, отмечает издание. По заявлениям компании, преимущества их аппарата в том, что он намного меньше, чем уже известные машины для электропрядения.

Компактность должна поспособствовать тому, что пациенты смогут сами восстанавливать поврежденные участки кожи, вместо болезненных перевязок, говорят в компании.

Турецкие ученые разработали оборудование, позволяющее в режиме экспресс-теста выявить наличие коронавируса в организме человека. Для теста берутся образцы слюны, а его результаты становятся известны уже через десять секунд.

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Станислав Стороженко

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