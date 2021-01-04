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Ученые создали пистолет, который "прядет защитную кожу" вместо ожогов и ран – видео видео

04.01.2021, 13:35
Cкриншот из видео
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Израильская компания Nanomedic разработала устройство Spincare, которое способно покрывать ожоги и раны так называемой "защитной тканью". Об этом пишет The Guardian

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Сообщается, что устройство создает своеобразный "заменитель кожи" – он должен упростить процесс заживления, а также избавить от болезненной смены повязок.

Прибор создает нановолокона из специального раствора при помощи электричества, отмечает издание. По заявлениям компании, преимущества их аппарата в том, что он намного меньше, чем уже известные машины для электропрядения.

Компактность должна поспособствовать тому, что пациенты смогут сами восстанавливать поврежденные участки кожи, вместо болезненных перевязок, говорят в компании. 

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Станислав Стороженко
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