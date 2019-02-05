Украинские пенсионеры пошли в спорт, младшей в группе - 60: видео

В Черкассах пенсионеры сменили таблетки на кроссовки и пошли на курсы танцевальной аэробики. Об этом сообщает региональный телеканал ТРК ВіККА.

Возрастную группу бывшая гимнастка Ирина Кирилова. 59-летняя тренер самостоятельно разработала программу занятий для пенсионеров. Там они осваивают гибкость, подвижность и улучшают координацию движений.

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Самой младшей спортсменке в группе только 60 лет, самому старшему члену группы - 85 лет.

"Элементы украинских танцев вставляем в программу, латыни, ча-ча-ча и самбы. Обычно, у нас на занятии бывают 35-37 человек. Пенсионеры в результате наших занятий молодеют однозначно. Многие сбрасывает лишний вес", - рассказала Кирилова.

Занимаются они в зале дважды в неделю, в основном под современную музыку.