В Черновицкой городской больнице №3, где якобы ни один медик не выразил желания вакцинироваться от коронавируса, заявили, что отказов от вакцинации у них нет, просто у большинства медиков уже выработался иммунитет. Об этом в комментарии местному изданию АСС сказал директор больницы Виктор Проц.

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"У нас вообще вопроса об отказе нет. Это некорректно сказано. У нас многие медики переболели и они обладают выраженным иммунитетом. Есть люди, другие медики, которые не болели, и у них иммунитета нет, то им в первую очередь нужно дать", — сказал врач.

"У нас уже есть люди, которые выявили желание вакцинироваться", – сказал Проц, добавив, что больница уже подала заявку на получение вакцины и вскоре первая часть сотрудников будет привита.

По его словам, в больнице работают 260 человек, 25% из них переболели. Некоторые переболели легкой формой, не зная об этом. Это, по словам врача, демонстрируют исследования на наличие антител в крови.

Заведующая инфекционным отделением Татьяна Захарчук утверждает, что у 90% персонала есть иммунитет.

"Категорически против вакцинации нет. Речь идет о том, что у людей высокий уровень иммуноглобулинов G", – сказала она.

"Если у человека есть иммунитет, то вопрос стоит так — нужно ли нам в первую очередь прививаться, если у нас есть иммунитет, или может лучше ту дозу вакцины отдать человеку, у которого вообще иммунитета нет", — сказала Захарчук.

Вчера зампредседателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак заявила, что в больнице №3 ни один медик не выразил желания вакцинироваться. "К примеру, у нас есть городская больница №3, где пока ни один врач не изъявил желания вакцинироваться. И у нас есть городская больница №4, где только трое работников", – сказала она.

В Украине с начала кампании вакцинированы 23 480 человек, все они получили первую дозу вакцины.

Вадим Ребрина

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