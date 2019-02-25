В джунглях Бразилии нашли мертвого кита - видео

На острове Маражо бразильского штата Пара в лесной зоне обнаружено тело горбатого кита. Об этом говорится в описании к опубликованному в Youtube видеоролику.

Пока непонятно, при каких обстоятельствах огромное млекопитающее оказалось посреди леса.

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По данным местного департамента здравоохранения, санитарии и окружающей среды Бразилии, кита в джунглях острова Маражо нашли уже мертвым. В длину млекопитающее достигает 11 метров, в ширину - шести.

Власти организовали специальную межведомственную комиссию, которая должна провести расследование и выяснить, каким образом горбатый кит, естественной средой обитания которого является океан, мог оказаться так далеко от воды. Причину смерти кита определит вскрытие, а проведя поверхностный осмотр, биологи не нашли на его теле никаких травм.

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