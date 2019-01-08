В Днепре пары вновь поженились, проведя 50 лет вместе - видео

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В Днепропетровской области сыграть повторную свадьбу может каждый желающий

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В Днепре пять супружеских пар, которые прожили вместе почти полвека, поженились во второй раз. Об этом сообщает местный 34 канал.

Местные власти дали возможность каждой паре сыграть повторную свадьбу. В течение 2018 года в Днепропетровской области этой услугой воспользовались около 20 пар. 

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Одна из пар, Валентина и Анатолий Мирошниченко, которые прожили вместе 48 лет, сказали, что главное в отношениях двух людей - всегда находить общий язык.

"Любить друг друга, уважать, ценить, уступать. Я считаю, что это самое главное. Что-то произошло сегодня, сегодня надо это и порешать. Не откладывать, это для молодежи, не откладывать это на завтра, через неделю мы помиримся. Это сделать надо сегодня", - сказали они.

Супруги Лидия и Юрий Дороховы, отметившие в 2018 году "золотую свадьбу", рассказали о своей первой встрече.

"Познакомились мы в 1967 году в Чкалово на танцах. Тогда были танцы каждую субботу-воскресенье. Вот с того дня, это было летом... Мы летом и поженились. Вот с того дня и по сей день, 51 год уже вместе", - вспомнили они.

На церемонии повторного бракосочетания присутствовали родные и друзья "молодоженов". Все пять пар получили юбилейное свидетельство о браке.

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Теги: молодожены, днепропетровская область, днепр, свадьба, повторная свадьба, золотая свадьба
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