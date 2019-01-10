В Индии с почетом похоронили 130-летнего крокодила - видео

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3-метровый крокодил олицетворял божество местных жителей

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Жители индийского села Бавамохатра в центральном штате Чхаттисгарх 8 января с почестями похоронили 130-летнего крокодила по имени Гангарам. Об этом сообщает Hindustan Times.

Этот 3-метровый крокодил олицетворял божество местных жителей.

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Гангарама похоронили у пруда, в котором он жил, с соответствующими обрядами. На церемонии присутствовали около 500 жителей села. Животное доставили к могиле на тракторе, украшенном цветами и гирляндами.

По данным местного природоохранного департамента, крокодилу было 130 лет.

Сотрудник департамента сообщил, что вскрытие, проведенное в присутствии жителей села, установило, что крокодил умер от естественных причин.

По словам местных жителей, Гангарам был доброжелательным и никогда не нападал на людей.

"Даже дети могли плавать вокруг него, и Гангарам никогда никому не вредил. Гангарам - это не крокодил, а высшее божественное существо для нас, ему поклонялись всем селом", - рассказал местный житель Басаван. По его словам, крокодил ел рис и дал (густой гороховый суп), которые приносили для него жители села.

В природоохранном департаменте сказали, что крестьяне хотят установить у пруда статую Гангарама.

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Теги: крокодил, животные, Индия
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