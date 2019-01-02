Фермер в Австралии снял видео, как жабы едут верхом на питоне

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Тысячи тростниковых жаб вынуждены были спасаться из-за поднявшегося уровня воды в местной реке

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Австралийский фермер снял на видео странный феномен из мира животных – как около десятка тростниковых жаб ехали на спине трехметрового удава. Об этом пишет АВС.

По словам фермера, ночью в местной реке сильно поднялся уровень воды и затопил норы тростниковых жаб, из-за чего они вынуждены были искать более сухое место на возвышенности.

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По словам австралийца, на лужайку над рекой выбрались тысячи амфибий.

Фермер увидел странную картину ехавших верхом на питоне жаб, когда отправился утром обследовать дамбу.

Он узнал рептилию. По словам фермера, этот оливковый питон часто появляется возле его дома. Домочадцы фермера прозвали его Монти.

В соответствии с новым законом, который начнет действовать в Калифорнии в 2019 году, в  бракоразводных процессах домашних животных будут рассматривать как людей, а не как имущество.

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Теги: рептилия, удав, животные, питон, жаба
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