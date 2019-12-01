В Нацгвардии 11 призывников одновременно стали женихами: видео

Принятие присяги в Нацгвардии 30 ноября состоялось по необычному сценарию: призывники одновременно делали предложение руки и сердца своим избранницам. Как сообщает пресс-служба НГУ, на 11 предложений прозвучало 11 "да".

Три предложения замужества прозвучали в Виннице, по два в Харькове и в Запорожье, по одному - в Киеве, Львове, Херсоне и Одессе.

В Виннице трое нацгвардейцев признались в любви прямо во время принятия военной присяги на Европейской площади - девушкам, которые приехали провожать их на службу. Они спланировали все заранее, а для невест это оказалось сюрпризом.

Фото: пресс-служба Нацгвардии

Командование НГУ такие инициативы одобряет: позитивные эмоции во время присяги только помогут бойцам лучше пережить первые месяцы в рядах Нацгвардии.