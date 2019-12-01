Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Одновременно с принятием присяги 11 новоиспеченных нацгвардейцев спланировали семейную жизнь

Принятие присяги в Нацгвардии 30 ноября состоялось по необычному сценарию: призывники одновременно делали предложение руки и сердца своим избранницам. Как сообщает пресс-служба НГУ, на 11 предложений прозвучало 11 "да".

Три предложения замужества прозвучали в Виннице, по два в Харькове и в Запорожье, по одному - в Киеве, Львове, Херсоне и Одессе.

В Виннице трое нацгвардейцев признались в любви прямо во время принятия военной присяги на Европейской площади - девушкам, которые приехали провожать их на службу. Они спланировали все заранее, а для невест это оказалось сюрпризом.

Фото: пресс-служба Нацгвардии

Командование НГУ такие инициативы одобряет: позитивные эмоции во время присяги только помогут бойцам лучше пережить первые месяцы в рядах Нацгвардии.

Отправить:
Распечатать:
Теги: предложение руки и сердца, нацгвардия, присяга
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
В Нацгвардии 11 призывников одновременно стали женихами: видео
В Нацгвардии 11 призывников одновременно стали женихами: видео
Четыре столкновения. В центре Киева произошла погоня: видео
Четыре столкновения. В центре Киева произошла погоня: видео
В Запорожье с БТРом задерживали банду: видео штурма
В Запорожье с БТРом задерживали банду: видео штурма
Бизнес-неделя: падение доллара, ФОП-скандал, победа над Газпромом и бойкот "ТВ Медведчука"
«Двадцатилетние рулят в стартапах. Старики — бесполезны», - Цукерберг. Все наоборот!
«Двадцатилетние рулят в стартапах. Старики — бесполезны», - Цукерберг. Все наоборот!
Апелляционный суд снял арест с Кузни на Рыбальском
Недвижимость Апелляционный суд снял арест с Кузни на Рыбальском
Популярное
фото/видео
В Нацгвардии 11 призывников одновременно стали женихами: видео
В Нацгвардии 11 призывников одновременно стали женихами: видео
Четыре столкновения. В центре Киева произошла погоня: видео
Четыре столкновения. В центре Киева произошла погоня: видео 30.11.19, 21:01
В Запорожье с БТРом задерживали банду: видео штурма
В Запорожье с БТРом задерживали банду: видео штурма 30.11.19, 17:45
Хотел прыгнуть с моста. В Киеве полиция спасла мужчину: видео
Хотел прыгнуть с моста. В Киеве полиция спасла мужчину: видео 30.11.19, 11:31
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 