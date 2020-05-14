В отеле Киева – 46 детей от суррогатных матерей. Омбудсмен говорит, это скандал

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BioTexCom заверяют, что за детьми от суррогатных матерей ухаживают. Но омбудсмен Денисова считает, что Украина попала в скандал о защите прав детей

В киевском отеле Венеция находятся 46 рожденных суррогатными матерями от иностранцев младенцев, которых не могут забрать из Украины из-за коронавирусных карантинных ограничений. Об этом говорится в видео, опубликованном компанией BioTexCom, которая занимается репродукцией людей.

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На ролике сотрудники клиники заверяют, что за детьми ухаживают 24 часа в сутки: ежедневно их осматривает педиатр, с ними проводят время на улице и купают. Ухаживающие за детьми на ролике находятся в масках в перчатках. По словам людей на видео, дети нормально набирают вес.

В то же время на видео заметно, что дети находятся в одной комнате, на некоторых фрагментах слышен их плач.

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В ролике утверждается, что это дети из Америки, Италии, Испании, Британии, Китая и других стран. Вероятно, имеется ввиду гражданство родителей младенцев. Родителям показывают детей по видеосвязи и рассказывают, как они себя чувствуют, проводят время и, чем питаются.

Омбудсмен Людмила Денисова прокомментировала в Facebook появление этого видео, сказав, что Украина "вновь попала в эпицентр скандалов о защите прав детей, рожденных суррогатным путем".  

Она считает, что проблема суррогатного материнства в Украине требует "немедленного реагирования". По ее словам, предоставление таких услуг иностранцам может привести к нарушениям прав детей  и ситуации, когда Украина не может защитить права своих граждан.

Она выступает за то, чтобы услуги суррогатного материнства могли предоставляться в Украине исключительно ее гражданам. Денисова также обратилась в Нацполицию, Минсоцполитики и Минздрав с требованием отреагировать на ситуацию.

LIGA.net обратилась за комментарием к BioTexCom в отношении заявления омбудсмена.

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Видео - BioTexCom clinic/YouTube

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Теги: Людмила Денисова, дети, карантин, суррогатное материнство, BioTexCom
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