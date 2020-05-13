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Коронавирус может стать косвенной причиной смерти миллиона детей – исследование

Коронавирус может стать косвенной причиной смерти миллиона детей – исследование - Фото
Иллюстративное фото: EPA
13.05.2020, 17:53

По мнению исследователей, пандемия коронавируса может стать косвенной причиной смерти миллиона детей

При наихудшем сценарии около 1,1 миллиона детей в возрасте до пяти лет и 56 700 матерей могут умереть в следующие полгода из-за косвенного влияние пандемии COVID-19. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале The Lancet, и имеющийся в распоряжении редакции отчет.

Отмечается, что по наименее жестким оценкам, коронавирус может стать косвенной причиной смерти 253 500 детей и 12 200 матерей.

Сообщается, что прогнозы возможной смертности базировались на расчетах снижения уровня охвата медицинскими услугами и возможного увеличения количества детей в возрасте до пяти лет с недостаточной массой тела.

Согласно отчету, эти потенциальные детские смерти дополнят 2,5 миллиона детских смертей, которые фиксируют каждые шесть месяцев в 118 странах с низким и средним уровнем доходов.

Как говорится в исследовании, в странах с уже слабой медицинской системой COVID-19 вызывает дополнительное напряжение: количество визитов в медицинские центры снижается из-за ограничений и страха заразиться.

Сообщается, что детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) привлекает внимание к еще одной проблеме: около 370 миллионов детей в 134 странах до карантина полагались на питание в своих школах. Из-за карантина они должны искать другие источники пищи.

ЮНИСЕФ отмечает, что потенциально наибольшее количество дополнительных детских смертей могут иметь Бангладеш, Бразилия, Демократическая Республика Конго, Эфиопия, Индия, Индонезия, Нигерия, Пакистан, Уганда и Танзания. Высокий процент роста детской смертности могут зафиксировать в Джибути, Есватини, Лесото, Либерии, Мали, Малави, Нигерии, Пакистане, Сьерра-Леоне и Сомали.

  • 11 мая сообщалось, что в городе и штате Нью-Йорк среди детей зарегистрировано около сотни случаев воспаления, похожего на синдром Кавасаки, вероятно, связанного с коронавирусом.

Читайте также: Коронавирус или голод. 55 странам, возможно, придется выбирать из двух зол – ООН

Наталия Медведева
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