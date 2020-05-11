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В Нью-Йорке почти у 100 детей с COVID-19 обнаружен синдром, похожий на Кавасаки

В Нью-Йорке почти у 100 детей с COVID-19 обнаружен синдром, похожий на Кавасаки - Фото
Иллюстративное фото: Ronald Wittek/EPA
11.05.2020, 21:36

В Нью-Йорке почти у 100 детей наблюдается чрезмерная иммунная реакция, которая приводит к поражению внутренних органов

В городе и штате Нью-Йорк среди детей зарегистрировано около сотни случаев воспаления, похожего на синдром Кавасаки, вероятно, связанного с коронавирусом. Об этом сообщает NBC New York.

Отмечается, что у детей наблюдается чрезмерная иммунная реакция, которая приводит к поражению внутренних органов.

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио заявил, что в городе этот синдром выявлен у 38 детей, еще в девяти случаях диагноз пока не подтвержден.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил, что в штате проверяют 93 случая подозрения на этот синдром. Возможно, от его последствий в штате умерли пятеро детей, младшему из которых было 5 лет.

Симптомы пациентов похожи на болезнь Кавасаки (воспалительное поражение артерий) и инфекционно-токсический шок.

Сообщается, что детей с этим синдромом уже проверили на COVID-19. У 47% из них тест показал положительный результат, а в организме 81% детей с отрицательным тестом есть антитела к вирусу.

О появлении похожего синдрома у детей сообщали в Великобритании, Франции и других странах Европы.

  • 27 апреля сообщалось, что в итальянском Бергамо в последний месяц было зарегистрировано более 20 случаев тяжелого сосудистого воспаления у детей, что в 6 раз больше, чем обычно.
Наталия Медведева
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