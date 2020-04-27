Медики изучают возможную связь COVID-19 с синдромом Кавасаки у детей

Иллюстративное фото: Djordje Savic/EPA

Итальянские и британские медицинские эксперты изучают возможную связь между пандемией коронавируса и кластерами тяжелых воспалительных заболеваний среди детей, которые поступают в больницы с высокой температурой и воспаленными артериями. Об этом сообщает Reuters.

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Врачи в северной Италии, одной из наиболее пострадавших в мире областей, сообщают о большом количестве детей в возрасте до девяти лет с тяжелыми случаями болезни Кавасаки, которая чаще встречается в некоторых частях Азии.

В Британии врачи сделали аналогичные наблюдения. Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок сказал на брифинге в понедельник, что он "очень обеспокоен", и что медицинские органы внимательно изучают проблему.

Главный врач Англии Стивен Поуис заявил, что ему известно о сообщениях о тяжело больных детях с симптомами, подобными синдрому Кавасаки, но он подчеркнул, что еще слишком рано определять связь с коронавирусом.

Справка. Синдром Кавасаки (слизисто-кожный лимфонодулярный синдром) — некротизирующий системный васкулит с преимущественным поражением средних и мелких артерий. Проявляется лихорадкой, изменениями слизистых оболочек, кожи, поражением коронарных и других висцеральных артерий с возможным образованием аневризм, тромбозов и разрывов сосудистой стенки.

В больнице итальянского Бергамо за последний месяц было зарегистрировано более 20 случаев тяжелого сосудистого воспаления, что в шесть раз больше, чем можно было бы ожидать, сказал педиатр Маттео Чуффреда, специализирующийся на сердечных заболеваниях. По его словам, только у нескольких детей с воспалением сосудов был обнаружен положительный результат на новый коронавирус.

Он призвал своих коллег задокументировать каждый такой случай, чтобы определить, есть ли корреляция между болезнью Кавасаки и COVID-19.

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Болезнь Кавасаки 16 лет назад связали с другим известным коронавирусом, хотя строгих доказательств не было получено. Исследование было проведено после того, как в 2004 году у ребенка был обнаружен коронавирус, известный как NL63, с симптомами болезни Кавасаки.

Ян Джонс, профессор вирусологии в Университете Рединга в Великобритании, сказал, что вирус NL63 использует тот же рецептор, что и новый коронавирус, для заражения людей, но также подчеркнул, что делать выводы еще рано. "Нам просто нужно подождать и посмотреть, станет ли это общим наблюдением", - сказал он.

Американская академия педиатрии заявила, что не сталкивалась с подобными случаями.

В ВОЗ сегодня сообщили, что из-за карантинных ограничений и вызванных этим перебоях с поставками в 21 стране не хватает вакцин против других болезней.