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В районе операции объединенных сил прошли учения – преодолевали водную преграду: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2021, 09:45
Учения в Луганской области (скриншот с видео)
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В Луганской области в районе операции объединенных сил состоялись комплексные тактико-специальные занятия по преодолению водной преграды. Об этом сообщила пресс-служба ООС.

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Во время учений свои навыки усовершенствовали военнослужащие инженерной бригады, а также полка по радиационной, химической и биологической защите из состава объединенных сил.

Основными задачами были наведение понтонно-мостовой переправы через реку и перемещение по ней техники с применением аэрозольной маскировки.

  • 4 июля в центре Киева на базе синагоги прошли антитеррористические учения.

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Дарья Мостовая
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