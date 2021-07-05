В Луганской области в районе операции объединенных сил состоялись комплексные тактико-специальные занятия по преодолению водной преграды. Об этом сообщила пресс-служба ООС.

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Во время учений свои навыки усовершенствовали военнослужащие инженерной бригады, а также полка по радиационной, химической и биологической защите из состава объединенных сил.

Основными задачами были наведение понтонно-мостовой переправы через реку и перемещение по ней техники с применением аэрозольной маскировки.

4 июля в центре Киева на базе синагоги прошли антитеррористические учения.

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Дарья Мостовая

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