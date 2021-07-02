Войска США впервые испытывают в Украине новую противотанковую технику – фото
Морская пехота Вооруженных сил США испытывает на учениях Sea Breeze-2021 противотанковый вариант БТР LAV-AT, который оснащен противотанковым ракетным комплексом TOW-2. Об этом сообщает defence-blog.com.
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По информации журналистов, данный вариант машины был применен войсками США впервые.
Модификация машины обеспечивает огневую поддержку на больших расстояниях даже в ночное время суток. Кроме того, благодаря тепловизионному прицелу LAV-AT может выполнять разведовательные миссии во всех климатических условиях.
Экипаж LAV-AT состоит из четырех человек, включая командира, наводчика, заряжающего и водителя. Также она может перевозить еще 6 полностью экипированных бойцов.
- C 28 июня по 10 июля в Черном море проходят учения Sea Breeze 2021 с участием Украины, стран НАТО и партнеров. В Генштабе ВСУ заявили, что это будет самый масштабный "сибриз" с 1997-го. Москва просила США отказаться от участия.
- На официальном открытии учений командующий ВМС ВСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что учения объединяют море, воздух и сушу, и все три компонента будут работать по единому замыслу. Смотрите, как прошли полеты военной авиации ВСУ и НАТО на учениях.
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