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Войска США впервые испытывают в Украине новую противотанковую технику – фото

Цей матеріал також доступний українською
02.07.2021, 14:04
Войска США впервые испытывают в Украине новую противотанковую технику – фото - Фото
LAV-AT на испытаниях в Украине (Фото предоставлено defence-blog.com Вооруженными Силами Украины)

Морская пехота Вооруженных сил США испытывает на учениях Sea Breeze-2021 противотанковый вариант БТР LAV-AT, который оснащен противотанковым ракетным комплексом TOW-2. Об этом сообщает defence-blog.com

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По информации журналистов, данный вариант машины был применен войсками США впервые. 

Модификация машины обеспечивает огневую поддержку на больших расстояниях даже в ночное время суток. Кроме того, благодаря тепловизионному прицелу LAV-AT может выполнять разведовательные миссии во всех климатических условиях. 

Экипаж LAV-AT состоит из четырех человек, включая командира, наводчика, заряжающего и водителя. Также она может перевозить еще 6 полностью экипированных бойцов. 

Читайте также: "Мы очень впечатлены флотом Украины". Как проходят масштабные учения Sea Breeze-2021

Станислав Стороженко
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ВСУ учения войска бтр Sea Breeze-2021 LAV-AT
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