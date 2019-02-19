В Сиднее робота научили находить сорняки и опрыскивать их: видео

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Колесный SwagBot был представлен еще три года назад, однако сейчас его оснастили функцией автономного поиска "вредных" растений

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Австралийский центр полевой робототехники Сиднейского университета создал сельхоз-аппарат SwagBot, который умеет выявлять в поле сорняковые растения и точечно опрыскивать их гербицидом. Об этой разработке пишет издание с обзорами научных работ IEEE Spectrum.

Робот сканирует поверхность и растительность при помощи лидара, изображение затем обрабатывается центральным микрокомпьютером, после чего, в случае обнаружения "нарушителя", выдвигается манипулятор с распылителем гербицида.

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Пока что разработчики научили своего бота выявлять сорняки вида Nassella trichotoma, который был случайно завезен в Австралию из Южной Америки и начал захватывать местные экосистемы.

Полоть грядки или окучивать растения картофеля робот пока не умеет.

Видео: ACFR

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Теги: сельское хозяйство, видео, технология, робот, SwagBot, гербицид, сорняк
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