В Софии Киевской молятся и представляют томос: трансляция

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Томос сегодня ночью привезли в Киев

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В храме Софии Киевской, куда ранее привезли томос об автокефалии Православной церкви Украины, проходит совместная молитва. 

Праздничное богослужение проходит в присутствии президента Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, народных депутатов и министров, капелланов и волонтеров.

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Сегодня томос смогут увидеть все желающие.

5 января в Константинополе патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для Православной церкви в Украине. 6 января рукописную версию документа официально вручат предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию.

Читайте всю хронику событий на Фанаре: Церковь есть. Варфоломей подписал томос для Украины

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Теги: томос, киев, пцу
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