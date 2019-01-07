В Софии Киевской молятся и представляют томос: трансляция

В храме Софии Киевской, куда ранее привезли томос об автокефалии Православной церкви Украины, проходит совместная молитва.

Праздничное богослужение проходит в присутствии президента Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, народных депутатов и министров, капелланов и волонтеров.

Реклама

Сегодня томос смогут увидеть все желающие.

5 января в Константинополе патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для Православной церкви в Украине. 6 января рукописную версию документа официально вручат предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию.

Читайте всю хронику событий на Фанаре: Церковь есть. Варфоломей подписал томос для Украины