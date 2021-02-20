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Вечер памяти Небесной сотни. В Киеве сняли ролик в честь погибших "Стража достоинства" видео

20.02.2021, 19:10
Стража достоинства (скриншот с видео)
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Сегодня в Киеве на аллее Героев Небесной сотни начался вечер памяти погибших на Майдане участников Революции достоинства. А несколькими днями ранее в сети появилось видео, созданное при участии музея Революции достоинства. 

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Режиссером клипа стала Дарья Кульчицкая – невестка одного из героев Небесной сотни Владимира Кульчицкого, а музыку для него написал Роман Коляда – автор и исполнитель музыки цикла воспоминаний "Характеры достоинства", в которых рассказывается о том, кем были герои Майдана в жизни.

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Дарья Мостовая
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