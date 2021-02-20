Сегодня в Киеве на аллее Героев Небесной сотни начался вечер памяти погибших на Майдане участников Революции достоинства. А несколькими днями ранее в сети появилось видео, созданное при участии музея Революции достоинства.
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
Режиссером клипа стала Дарья Кульчицкая – невестка одного из героев Небесной сотни Владимира Кульчицкого, а музыку для него написал Роман Коляда – автор и исполнитель музыки цикла воспоминаний "Характеры достоинства", в которых рассказывается о том, кем были герои Майдана в жизни.
- В августе 2019 года во Львове открыли первую часть мемориала Небесной сотни: видео.
Читайте также: Из университета Киева отчислили студента, который осквернил мемориал Небесной сотне – МВД
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Інженер VoIP
Киев • Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев • Ліга Пенсія
Продакт менеджерРазместить вакансию
Киев • ЛІГА:ЗАКОН
Последние новости
Комментарии