Волонтер подарил морской авиационной бригаде самолет: видео

Волонтер Егор Шишкин подарил свой собственный самолет Ан-2 10-й морской авиационной бригаде ВМС. Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что Шишкин приобрел самолет на аукционе, когда ровенская компания проводила санацию и распродавала остатки.

Сообщается, что на Ан-2 начинающие отрабатывают прыжки с парашютом, потому что он имеет малую скорость, как и вертолет - но, в отличие от вертолета, экономичен: тратит в четыре раза меньше топлива в час полета. Ан-2 может перевезти одновременно десять человек, а также использоваться как транспортный или санитарный самолет.

Самолет старый, но "на ходу", говорят военные. Прежде чем использовать, его отправят на ремонт на Винницкий завод - летать полноценно на нем можно будет в следующем году.

8 октября сообщалось, что в 2019 году волонтерской деятельностью занимались только 9% граждан, это вдвое меньше, чем в прошлом, и близко к уровню 2012 года (10%).

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