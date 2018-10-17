18-летняя украинка разгромила бывшую первую ракетку мира

Даяна Ястремская (фото - twitter.com/WTA)

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Даяна Ястремская вышла в четвертьфинал турнира в Люксембурге

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Украинская теннисистка Даяна Ястремская 17 октября вышла в четвертьфинал турнира в Люксембурге, переиграв бывшую первую, а теперь 13-ю ракетку мира испанку Гарбинье Мукурусу в двух сетах - 6: 2, 6: 3.

"Тот момент, когда ты завоевываешь самую крупную победу в своей карьере", - прокомментировал успех 18-летней украинки Twitter Женской теннисной ассоциации.

14 октября сообщалось, что Даяна Ястремская стала самой юной теннисисткой за годы независимости Украины, которая вышла в финал турнира WTA в одиночном разряде. Ястремская выиграла у китаянки Ван Цян в финале Открытого чемпионата по теннису. Украинка выиграла титул в 18 лет и четыре месяца. В мировом рейтинге Ястремская занимает 102 место.

4 августа вторая ракетка Украины и 26-я ракетка мира Леся Цуренко в поединке 1/8 финала теннисного турнира серии Grand Slam - Открытого чемпионата США US Open впервые в карьере вышла в четвертьфинал, однако покинула турнир Большого шлема, проиграла 19-й ракетке мира Наоми Осаке.