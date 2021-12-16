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Украинка Марущак стала абсолютной чемпионкой мира по тяжелой атлетике – фото и видео

Цей матеріал також доступний українською
16.12.2021, 10:49
Украинка Марущак стала абсолютной чемпионкой мира по тяжелой атлетике – фото и видео - Фото
Алина Марущак (Фото: Федерация по тяжелой атлетике Украины)
Украинка Алина Марущак на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Ташкенте завоевала три "золота" – в рывке, толчке и в сумме двоеборья. Она стала абсолютной чемпионкой мира среди женщин по тяжелой атлетике, сообщает Федерация тяжелой атлетики в Facebook.
Спортсменка соревновалась в категории до 81 килограмма. Сначала Марущак выиграла малую золотую награду в рывке, взяв вес 113 кг.

Второе "золото" получила в толчке со второй попытки. Она подняла 135 кг.

С суммой двоеборья 248 кг Марущак стала победительницей.
Аліна Марущак (Фото: Федерація важкої атлетики України)
Второе и третье места разделили Валерия Ривас из Колумбии с результатом 239 кг и Исеул Ким из Южной Кореи – 238 кг.
Аліна Марущак під час вручення нагород (Фото: Федерація важкої атлетики України)
  • 9 декабря 2021 года Светлана Самуляк завоевала две медали на чемпионате мира в Ташкенте.
  • Украинский боксер Василий Ломаченко выиграл у ганца Ричарда Комми и получил пояс чемпиона мира по версии WBO Inter-Continental в легком весе.
Марина Тищенко
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Спорт медаль чемпион штанга тяжелая атлетика алина марущак
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