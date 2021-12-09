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09.12.2021, 09:08

Украинка Самуляк завоевала две медали на чемпионате мира по тяжелой атлетике – фото

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Украинка Самуляк завоевала две медали на чемпионате мира по тяжелой атлетике – фотоУкраинка Самуляк завоевала две медали на чемпионате мира по тяжелой атлетике – фотоУкраинка Самуляк завоевала две медали на чемпионате мира по тяжелой атлетике – фотоУкраинка Самуляк завоевала две медали на чемпионате мира по тяжелой атлетике – фотоУкраинка Самуляк завоевала две медали на чемпионате мира по тяжелой атлетике – фотоУкраинка Самуляк завоевала две медали на чемпионате мира по тяжелой атлетике – фотоУкраинка Самуляк завоевала две медали на чемпионате мира по тяжелой атлетике – фотоУкраинка Самуляк завоевала две медали на чемпионате мира по тяжелой атлетике – фото
Украинка Самуляк завоевала две медали на чемпионате мира по тяжелой атлетике – фотоУкраинка Самуляк завоевала две медали на чемпионате мира по тяжелой атлетике – фотоУкраинка Самуляк завоевала две медали на чемпионате мира по тяжелой атлетике – фотоУкраинка Самуляк завоевала две медали на чемпионате мира по тяжелой атлетике – фотоУкраинка Самуляк завоевала две медали на чемпионате мира по тяжелой атлетике – фотоУкраинка Самуляк завоевала две медали на чемпионате мира по тяжелой атлетике – фотоУкраинка Самуляк завоевала две медали на чемпионате мира по тяжелой атлетике – фотоУкраинка Самуляк завоевала две медали на чемпионате мира по тяжелой атлетике – фото
Украинка Самуляк завоевала две медали на чемпионате мира по тяжелой атлетике – фотоУкраинка Самуляк завоевала две медали на чемпионате мира по тяжелой атлетике – фотоУкраинка Самуляк завоевала две медали на чемпионате мира по тяжелой атлетике – фотоУкраинка Самуляк завоевала две медали на чемпионате мира по тяжелой атлетике – фотоУкраинка Самуляк завоевала две медали на чемпионате мира по тяжелой атлетике – фотоУкраинка Самуляк завоевала две медали на чемпионате мира по тяжелой атлетике – фотоУкраинка Самуляк завоевала две медали на чемпионате мира по тяжелой атлетике – фотоУкраинка Самуляк завоевала две медали на чемпионате мира по тяжелой атлетике – фото

Вчера, 9 декабря, 18-летняя украинская спортсменка Светлана Самуляк завоевала две награды на чемпионате мира по тяжелой атлетике, который прошел в столице Узбекистана Ташкенте. Об этом написала в Facebook Федерация тяжелой атлетики.

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"В весовой категории до 55 кг Светлана показала очень высокий результат – 91 кг в упражнении рывок, 110 кг в упражнении толчок и сумму двоеборья 201 кг", – сказано в сообщении.

Украинка получила бронзу в сумме двоеборья и серебро в рывке.

Для Самуляк столь высокая награда – первая в карьере. В 2019 году она стала абсолютной чемпионкой Европы среди юниоров, трижды выиграв в категории до 55 кг.

Последний раз такой результат в тяжелой атлетике Украина показывала восемь лет назад. В 2013 году украинская спортсменка Юлия Паратова стала бронзовым призером в рывке в категории до 53 килограммов.

Украинка Самуляк завоевала две медали на чемпионате мира по тяжелой атлетике – фото
  • В феврале 2021 года Ярослава Магучих завоевала золото на турнире по прыжкам в высоту в Словакии.
  • Украинка Магучих получила золото на чемпионате Европы, покорив высоту в два метра: видео
  • 48-летний Игорь Евтушенко, который работает дворником херсонской школы №57, выиграл золотую медаль на состоявшемся в Объединенных Арабских Эмиратах чемпионате мира по джиу-джитсу.

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Теги: медаль, Светлана Самуляк, тяжелая атлетика, чемпион, штанга, Спорт
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