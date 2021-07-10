Украинка Магучих получила золото на чемпионате Европы, покорив высоту в два метра: видео
19-летняя украинская спортсменка завоевала золотую медаль по прыжкам в высоту, став призером чемпионата Европы по легкой атлетике среди молодежи до 23 лет. Состязание проходило в Таллине, украинке взялось взять высоту два метра, что и стало рекордом чемпионата.
pic.twitter.com/B0PEgPsJ37— European Athletics (@EuroAthletics) July 10, 2021
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Европейская легкоатлетическая организация выложила в Twitter видео прыжка Магучих, а также процитировала ее слова: "В Токио (на Олимпийских играх – ред.) я хочу прыгнуть еще выше, чем 2,05 метра, 2,07... Я хочу побить мировой рекорд" (сейчас мировой рекорд 2,45 м – ред.)
Пока что украинке удалось взять максимальную высоту в 2,06 м, сейчас в ее активе пять золотых и одна серебряная медаль.
- В феврале Магучих завоевала золото на турнире в Словакии.
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