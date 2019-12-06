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Анна Музычук победила россиянку на втором этапе Гран-при ФИДЕ

Анна Музычук победила россиянку на втором этапе Гран-при ФИДЕ - Фото
Анна Музычук (Фото: EPA)
06.12.2019, 23:05

Второй этап женского Гран-при ФИДЕ продлится до 14 декабря

Сегодня, 6 декабря, в Монако состоялись партии четвертого тура II этапа женского Гран-при Международной федерации шахмат (ФИДЕ). Украинка Анна Музычук на 53-м ходу выиграла черными фигурами у россиянки Екатерины Лагно. Об этом сообщает Укринформ.

Младшая сестра Анны - Мария Музычук сыграла вничью с россиянкой Александрой Костенюк.

Результаты других партий:

Чжао Сюэ (Китай) - Валентина Гунина (Россия) - 1:0

Элизабет Петц (Германия) - Пиа Крамлинг (Швеция) - 0:1

Харика Дронавалли (Индия) - Александра Горячкина (Россия) - 0:1

Нана Дзагнидзе (Грузия) - Хампи Конеру (Индия) - 0,5:0,5.

Турнирное положение: Конеру - 3 очка; А. Музычук, Горячкина, Дзагнидзе, Крамлинг - по 2,5; М. Музычук, Костенюк, Чжао Сюэ, Дронавалли - по 2: Лагно - 1,5; Гунина - 1; Пэтц - 0,5.

В пятом туре 7 декабря встретятся: Анна Музычук - Александра Костенюк, Мария Музычук - Чжао Сюэ, Пиа Крамлинг - Нана Дзагнидзе, Александра Горячкина - Элизабет Петц, Хампи Конеру - Екатерина Лагно.

Второй этап женского Гран-при ФИДЕ продлится до 14 декабря.

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Анна Музычук шахматы
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