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09.01.2019, 15:55

"Бавария" подпишет контракт со французским полузащитником

"Бавария" подпишет контракт со французским полузащитником - Фото
Бенжамен Павар (фото - EPA)

Бенджамен Павар и июле этого переходит в "Баварию"

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Защитник футбольного клуба "Штутгарт" и сборной Франции Бенджамен Павар переходит в "Баварию". Об этом “Бавария” сообщает у себя в Facebook.

Французский защитник присоединится к своему новому клубу в июле этого года и тогда подпишет контракт на пять лет.

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Другие детали сделки пока не разглашаются.

Ранее сегодня сообщалось, что итальянская "Рома" начала переговоры с "Генком" о трансфере украинского полузащитника Руслана Малиновского. "Рома" уже сделала официальный запрос. Предполагаемая сумма трансфера составит €12 млн.

По слухам, римский клуб также интересуется полузащитником киевского "Динамо" Виктором Цыганковым.

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Теги: футбол, Бавария, Бенжамен Павар
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