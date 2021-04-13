Битва грандов. Сегодня "ПСЖ" и "Бавария" играют в Лиге чемпионов: где, когда смотреть матч

Сегодня, 13 марта, в Париже местный "ПСЖ" и "Бавария" Мюнхен сыграют в 1/4 финала Лиги чемпионов. Время и каналы трансляции смотрите в конце анонса.

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Эти команды играли в финале ЛЧ сезона 2019/20. Тогда сильнее оказалась "Бавария" (0:1). В первом же поединке 1/4 финала ЛЧ текущего сезона "ПСЖ" на выезде обыграл немцев со счетом 2:3.

Мюнхенцам сегодня нужно побеждать с разницей в два мяча или со счетом 3:4, 4:5 и так далее. Победа 0:1 их не устроит, поскольку у парижан будет большее число выездных голов, что позволит именно им выйти в полуфинал ЛЧ.

Если же матч завершится со счетом 2:3 в пользу "Баварии", то команды будут играть два экстра-тайма по 15 минут. Если счет так и не изменится, то путевку в полуфинал они разыграют в серии пенальти.

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По данным пресс-службы УЕФА, "ПСЖ" не поможет сегодня травмированный Икарди, под вопросом участие в матче Вератти, Маркиньоша, Куржавы, Диалло и Флоренци.

У "Баварии" травмированы Левандовски, Гнарби, Зюле, Толиссо и Дуглас Коста, передают в УЕФА. Под вопросом участие Комана, Горецки, Боатенга, Эрнандеса и Рока.

Ответный матч 1/4 Лиги чемпионов "ПСЖ" – "Бавария" состоится во вторник 13 апреля в 22:00 по киевскому времени. Посмотреть онлайн трансляцию можно будет на канале Футбол 1, платформах MEGOGO, OLL.TV, Vodafone TV, Киевстар Футбол TV и Воля TV.

В 1/8 финала ЛЧ "ПСЖ" обыграл "Барселону" (5:2 по сумме двух матчей), а Бавария выбила "Лацио" (6:2).

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Марк Сировой

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