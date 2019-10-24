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Бокс. Ломаченко получил франчайзинговый титул WBC: что это такое

Бокс. Ломаченко получил франчайзинговый титул WBC: что это такое - Фото
Василий Ломаченко (фото - Instagram.4mikeywilliams)
24.10.2019, 11:37

Украинец завоевал титул Всемирного боксерского совета в августе в противостоянии с британским боксером Люком Кэмпбеллом

На 57-м конгрессе Всемирного боксерского совета (WBC), который проходил в мексиканском Канкуне, было принято решение предоставить украинскому боксеру Василию Ломаченко статус "франчайзингового" чемпиона WBC. Об этом сообщается на сайте WBC

Украинский боксер стал вторым бойцом, которого WBC наделила статусом "франчайзингового" чемпиона. Первым был мексиканец Сауль Альварес.

Ломаченко завоевал вакантный титул Совета в августе в противостоянии с британским боксером Люком Кэмпбеллом.

Справка. "Франчайзинговый" чемпион - это статус для топ-бойца-чемпиона в нескольких весовых категориях. Если другой боец победит такого, он не получит этот статус: им может обладать только боец, который "играет важную роль" в боксе. Статус предоставляется советом WBC и дает владельцу определенные привилегии насчет обязательных защит и удерживания нескольких титулов.

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Василий Ломаченко wbc Франчайзинговый чемпион
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