Бокс. Ломаченко получил франчайзинговый титул WBC: что это такое

Василий Ломаченко (фото - Instagram.4mikeywilliams)

На 57-м конгрессе Всемирного боксерского совета (WBC), который проходил в мексиканском Канкуне, было принято решение предоставить украинскому боксеру Василию Ломаченко статус "франчайзингового" чемпиона WBC. Об этом сообщается на сайте WBC.

Украинский боксер стал вторым бойцом, которого WBC наделила статусом "франчайзингового" чемпиона. Первым был мексиканец Сауль Альварес.

Ломаченко завоевал вакантный титул Совета в августе в противостоянии с британским боксером Люком Кэмпбеллом.

Справка. "Франчайзинговый" чемпион - это статус для топ-бойца-чемпиона в нескольких весовых категориях. Если другой боец победит такого, он не получит этот статус: им может обладать только боец, который "играет важную роль" в боксе. Статус предоставляется советом WBC и дает владельцу определенные привилегии насчет обязательных защит и удерживания нескольких титулов.

Смотрите также: Бокс. Ломаченко победил Кэмпбелла и взял третий пояс: видео