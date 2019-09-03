Бокс. Официально назван первый соперник Усика в супертяже

Первым соперником бывшего абсолютного чемпиона в тяжелом весе Александра Усика в супертяжелом дивизионе станет боксер из Нидерландов Тайрон Спонг. Об этом сообщил в Twitter британский промоутер Эдди Хирн.
Поединок состоится 12 октября в Чикаго.
31 августа Тайрон Спонг победил Джейсона Минду из Эквадора и может начать подготовку к поединку с Усиком.
33-летний Тайрон Спонг начинал карьеру в кикбоксинге, где выигрывал чемпионаты Европы и мира, а также успешно выступал в К1. Затем был короткий, но также удачный опыт в ММА. Перешел в бокс в 2015 году, успел провести 13 победных боев, 12 из которых завершились досрочно.
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