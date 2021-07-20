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Бокс. Официально объявлен бой Усик – Джошуа

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2021, 19:04
Бокс. Официально объявлен бой Усик – Джошуа - Фото
Александр Усик (Фото: facebook.com/Alexanderusyk)

Бой украинского супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 КО) против чемпиона WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) объявлен официально.

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Поединок пройдет 25 сентября на стадионе Тоттенхэм Хотспур в Лондоне.

Промоутер украинца Александр Красюк в комментарии Tribuna.com сказал, что в контракте на бой прописана опция реванша.

На кону поединка – чемпионские титулы WBA, WBO, IBF и IBO, которыми владеет британский боксер.

Для Усика предстоящий бой станет третьим в супертяжелом весе после побед над Чаззом Уизерспуном и Дереком Чисорой. Последнего Александр победил в октябре прошлого года.

Джошуа в последнем бою нокаутировал болгарина Кубрата Пулева, защитив чемпионские пояса.

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Энтони Джошуа бокс Александр Усик
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