Бокс. Уайт отправил в нокаут россиянина Поветкина: видео

Между британским боксером Диллианом Уайтом и россиянином Александром Поветкиным состоялся бой-реванш в супертяжелом весе. Россиянин отправился в нокаут в четвертом раунде.

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С самого начала боя боксеры сильно вкладывались в удары. Во втором раунде преимущественно наседал Поветкин, но Уайт сумел защититься. Уже в следующей трехминутке россиянин пропустил два мощных удара от британца.

В четвертом раунде Уайт хуком отправил Поветкина в нокаут.

THE BODY SNATCHER pic.twitter.com/vBu7xjmp9a — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 27, 2021

Уайт взял реванш, завоевав временный титул WBC.

12 декабря 2020 года чемпион мира IBF/WBO/WBA в супертяжелом весе Джошуа нокаутировал Пулева.

18 декабря Головкин в 21-й раз защитил мировой титул чемпиона IBF в среднем весе, установив исторический рекорд. Он забил Шеремету.

Владислав Сердюк

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