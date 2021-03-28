Бокс. Уайт отправил в нокаут россиянина Поветкина: видео
28.03.2021, 07:35
Диллиан Уайт и Александр Поветкин (Фото - скриншот из видео - YouTube)
Между британским боксером Диллианом Уайтом и россиянином Александром Поветкиным состоялся бой-реванш в супертяжелом весе. Россиянин отправился в нокаут в четвертом раунде.
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С самого начала боя боксеры сильно вкладывались в удары. Во втором раунде преимущественно наседал Поветкин, но Уайт сумел защититься. Уже в следующей трехминутке россиянин пропустил два мощных удара от британца.
В четвертом раунде Уайт хуком отправил Поветкина в нокаут.
THE BODY SNATCHER pic.twitter.com/vBu7xjmp9a— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 27, 2021
Уайт взял реванш, завоевав временный титул WBC.
- 12 декабря 2020 года чемпион мира IBF/WBO/WBA в супертяжелом весе Джошуа нокаутировал Пулева.
- 18 декабря Головкин в 21-й раз защитил мировой титул чемпиона IBF в среднем весе, установив исторический рекорд. Он забил Шеремету.
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