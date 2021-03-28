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Бокс. Уайт отправил в нокаут россиянина Поветкина: видео

28.03.2021, 07:35
Бокс. Уайт отправил в нокаут россиянина Поветкина: видео - Фото
Диллиан Уайт и Александр Поветкин (Фото - скриншот из видео - YouTube)

Между британским боксером Диллианом Уайтом и россиянином Александром Поветкиным состоялся бой-реванш в супертяжелом весе. Россиянин отправился в нокаут в четвертом раунде. 

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С самого начала боя боксеры сильно вкладывались в удары. Во втором раунде преимущественно наседал Поветкин, но Уайт сумел защититься. Уже в следующей трехминутке россиянин пропустил два мощных удара от британца. 

В четвертом раунде Уайт хуком отправил Поветкина в нокаут. 

Уайт взял реванш, завоевав временный титул WBC.

  • 12 декабря 2020 года чемпион мира IBF/WBO/WBA в супертяжелом весе Джошуа нокаутировал Пулева.
  • 18 декабря Головкин в 21-й раз защитил мировой титул чемпиона IBF в среднем весе, установив исторический рекорд. Он забил Шеремету.
Владислав Сердюк
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александр поветкин Диллиан Уайт
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