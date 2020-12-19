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Звезда бокса Головкин отстоял титул: он четыре раза отправлял соперника в нокдаун – видео

19.12.2020, 07:35
Звезда бокса Головкин отстоял титул: он четыре раза отправлял соперника в нокдаун – видео - Фото
Геннадий Головкин (фото — пресс-служба Matchroom Boxing)

Боксер из Казахстана Геннадий Головкин в 21-й раз защитил мировой титул чемпиона IBF в среднем весе, установив исторический рекорд. Он четыре раза отправлял соперника из Польши Камила Шеремету в нокдаун. 

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Во время боя, который состоялся в Майами, Головкин, начиная с первого раунда, удерживал доминацию. По данным ESPN, в целом Шеремета пропустил 228 ударов. Наиболее тяжелым для поляка, вероятно, оказался третий раунд, когда он пропустил апперкот и хук от Головкина. 

В ходе поединка Шеремета четыре раза оказывался в нокдауне, рефери досрочно остановил бой и поляка не выпустили на ринг в восьмом раунде.

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Владислав Сердюк
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