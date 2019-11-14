Бокс. Украинец возглавил рейтинг WBC в первом полусреднем весе

Виктор Постол (фото - Postol Viktor/Facebook)

Виктор Айсмен Постол (31-2, 12 КО) занял первую позиция в обновленном рейтинге WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). Об этом сообщает официальный сайт организации.

Сейчас поясом организации обладает обладает Хосе Рамирес (25-0, 17 KO). Украинец сразится с чемпионом в феврале 2020 года. На кону также будет стоять пояс чемпиона мира по версии WBO.

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Постол уже обладал поясом WBC. В 2015 году он одолел аргентинца Лукаса Мартина Матиссе (39-5, 36 КО), однако не смог защитить титул в бою против Теренса Кроуфорда (35-0, 26 КО).

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