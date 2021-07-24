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Бой на голых кулаках. Денис Беринчик – Артем Лобов: где и когда смотреть

24.07.2021, 16:40
Бой на голых кулаках. Денис Беринчик – Артем Лобов: где и когда смотреть - Фото
Денис Беринчик (фото - Вальдемар Горлушко/K2 Promotions)

24 июля в Киеве пройдет необычное спортивное мероприятие – украинский боксер Денис Беринчик, обладатель пояса WBO в легком весе, проведет бой на голых кулаках против бывшего бойца UFC Артема Лобова. 

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Бой Беринчика и Лобова состоится сегодня, 24 июля, в Киеве ориентировочно в 20:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию боя покажет стриминговый сервис MEGOGO.

На счету Беринчика 15 профессиональных поедников. В каждом из них 33-летний боксер победил, девять побед одержал нокаутом. 

Ирландец российского происхождения Лобов провел 30 боев, 15 раз 34-летний боец проиграл, одна встреча закончилась ничьей.

    • В марте 2021-го Беринчик нокаутировал чилийского спортсмена Хосе Санчеса, защитив титул WBO International. 
    Владислав Сердюк
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    Денис Беринчик артем лобов бой на голых кулаках
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