Бой на голых кулаках. Денис Беринчик – Артем Лобов: где и когда смотреть
24.07.2021, 16:40
Денис Беринчик (фото - Вальдемар Горлушко/K2 Promotions)
24 июля в Киеве пройдет необычное спортивное мероприятие – украинский боксер Денис Беринчик, обладатель пояса WBO в легком весе, проведет бой на голых кулаках против бывшего бойца UFC Артема Лобова.
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Бой Беринчика и Лобова состоится сегодня, 24 июля, в Киеве ориентировочно в 20:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию боя покажет стриминговый сервис MEGOGO.
На счету Беринчика 15 профессиональных поедников. В каждом из них 33-летний боксер победил, девять побед одержал нокаутом.
Ирландец российского происхождения Лобов провел 30 боев, 15 раз 34-летний боец проиграл, одна встреча закончилась ничьей.
- 8 октября 2020 года Беринчик уверенно перебоксировал и досрочно победил румынского ветерана Виорела Симиона.
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