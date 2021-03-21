Нокаут в третьем раунде. Беринчик защитил чемпионский титул WBO

Сегодня, 21 марта, украинский боксер легкого веса Денис Беринчик нокаутировал чилийского спортсмена Хосе Санчеса и защитил титул WBO International.

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Поединок между Беринчиком и Санчесом был главным событием вечера бокса от K2 Promotions Ukraine в Киеве.

Украинец на третьей минуте третьего раунда нанес сопернику серию ударов, рефери остановил бой, не дав довести до падения Санчеса. Беринчик одержал победу техническим нокаутом.

После сегодняшней победы на счету Беринчика 15 профессиональных поединков. Каждый из них закончился для украинца победой, девять – нокаутом. Санчес провел 20 профессиональных боев, победив в 18 из них (семь – нокаутом).

8 октября 2020 года Беринчик уверенно перебоксировал и досрочно победил румынского ветерана Виорела Симиона.

12 декабря 2020 года чемпион мира IBF/WBO/WBA в супертяжелом весе Джошуа нокаутировал Пулева.

18 декабря Головкин в 21-й раз защитил мировой титул чемпиона IBF в среднем весе, установив исторический рекорд. Он забил Шеремету.

Наталия Медведева

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