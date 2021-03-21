UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Нокаут в третьем раунде. Беринчик защитил чемпионский титул WBO

21.03.2021, 22:54
Нокаут в третьем раунде. Беринчик защитил чемпионский титул WBO - Фото
Денис Беринчик (фото - Вальдемар Горлушко/K2 Promotions)

Сегодня, 21 марта, украинский боксер легкого веса Денис Беринчик нокаутировал чилийского спортсмена Хосе Санчеса и защитил титул WBO International.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Поединок между Беринчиком и Санчесом был главным событием вечера бокса от K2 Promotions Ukraine в Киеве.

Украинец на третьей минуте третьего раунда нанес сопернику серию ударов, рефери остановил бой, не дав довести до падения Санчеса. Беринчик одержал победу техническим нокаутом.

Беринчик нокаутирует Санчеса (Скриншот трансляции Megogo)

После сегодняшней победы на счету Беринчика 15 профессиональных поединков. Каждый из них закончился для украинца победой, девять – нокаутом. Санчес провел 20 профессиональных боев, победив в 18 из них (семь – нокаутом).

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Денис Беринчик бокс wbo Хосе Санчес
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 