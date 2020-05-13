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Братьям Кличко предложили участвовать в боксерском турнире легенд

Братьям Кличко предложили участвовать в боксерском турнире легенд - Фото
Фото: klitschko-brothers.com
13.05.2020, 21:49

Украинским боксерам братьям Кличко предложили принять участие в турнире легенд

Украинские боксеры-супертяжеловесы Виталий и Владимир Кличко могут стать участниками турнира легенд мирового бокса в формате "Супершестерки", который предложил организовать известный американский боксер Оливер Маккол. Об этом сообщает Klitschko Brothers.

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55-летний Маккол, который свой последний поединок на профессиональном ринге провел в мае прошлого года, взяв верх над Хьюго Ломели, побеждавший в свое время Леннокса Льюиса, выдвинул такую идею, комментируя возможное возвращение в ринг Майка Тайсона.

По словам Маккола, он не думает, что "Железный Майк" захочет с ним выйти в ринг, и поэтому предложил организовать турнир в формате "супершестерки" с участием Эвандера Холифилда, Виталия и Владимира Кличко, Леннокса Льюиса, Дэвида Хэя и его самого.

Читайте также: Бокс. Легендарные супертяжи возвращаются: Тайсон и Холифилд уже тренируются

Наталия Медведева
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