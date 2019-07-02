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02.07.2019, 16:02

"Будешь вонять - выгоним" - чиновник нагрубил спортсменке

"Будешь вонять - выгоним" - чиновник нагрубил спортсменке - Фото
Анна Соловей (фото - Facebook / Игорь Жданов)

Президент Федерации велосипедного спорта Украины оскорбил Анну Соловей, победившую в Европейских играх в Минске

Украинской велосипедистке Анне Соловей, победившей в Европейских играх, нагрубил президент Федерации велосипедного спорта Украины Александр Башенко. Он оскорбил ее в ответ на комментарий Соловей в Facebook

"Поздравляем главу Киевской городской федерации велосипедного спорта Мухомора С.В. с золотом европейских игр в Минске Анны Соловей", - написали в пятницу, 27 июня, на странице федерации.

В комментариях Соловей написала, что не знакома с Мухомором и он никак не помогал ей готовиться к соревнованиям. 

На комментарий спортсменки ответил Башенко:

"Аня, смотри, как мы будем учиться. Ты открыла рот, теперь ты за это заплатишь. У тебя есть подписанный тобой контракт. Ты случайно победила в гонке и решила, что у тебя появилось право в нарушение условий контракта открывать рот? Ездишь на моем велосипеде, в моей форме, на голове у тебя мой шлем. Будешь делать работу — примем тебя, будешь вонять - выгоним и не вспомним как звали".

Соловей на это ответила, что из перечисленного правда - только велосипед, который "и года не выдержал". 

Позже министр спорта Игорь Жданов поддержал спортсменку и написал об этом в Facebook. Он назвал тон Башенко хамским и пообещал стоять за права Соловей.

Ранее украинская каратистка тоже стала чемпионкой Европейских игр.

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Теги: Игорь Жданов, велоспорт, Анна Соловей, александр башенко
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