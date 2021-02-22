"Черный зверь" Деррик Льюис мощным апперкотом нокаутировал Блейдса в UFC – видео

Тяжеловес ММА по прозвищу "Черный зверь" Деррик Льюис нокаутировал Кертиса Блейдса мощным апперкотом в главном бое турнира UFC Vegas 19.

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Первый раунд был за Блейдсом, но во втором Льюис поймал его сильным ударом в челюсть. Блейдс обездвижено завалился на бок и получил еще несколько контрольных от Льюиса, прежде чем рефери остановил бой.

DERRICK. LEWIS.



The 36-year-old underdog was 4/1 to knock Curtis Blaydes out tonight. #UFCVegas19 pic.twitter.com/LbyRfkVRuG — FOX Bet (@FOXBet) February 21, 2021

Как передает ESPN, это была двенадцатая победа "Черного зверя" в промоушене UFC нокаутом. Он повторил рекорд UFC, сравнявшись по этому показателю с Витором Белфортом.

Всего Льюис провел 32 профессиональных боя в ММА: 25 побед, семь поражений. Сейчас он занимает четвертое место в рейтинге UFC в тяжелом весе, нокаутированный Блейдс – второй, чемпион дивизиона – Стипе Миочич.

7 февраля сообщалось, что Сэндхаген нокаутировал Эдгара ударом коленом на турнире UFC Flight Night 184.

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Марк Сировой

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