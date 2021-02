"Черный зверь" Деррик Льюис мощным апперкотом нокаутировал Блейдса в UFC – видео

Тяжеловес ММА по прозвищу "Черный зверь" Деррик Льюис нокаутировал Кертиса Блейдса мощным апперкотом в главном бое турнира UFC Vegas 19.

Первый раунд был за Блейдсом, но во втором Льюис поймал его сильным ударом в челюсть. Блейдс обездвижено завалился на бок и получил еще несколько контрольных от Льюиса, прежде чем рефери остановил бой.

DERRICK. LEWIS.



The 36-year-old underdog was 4/1 to knock Curtis Blaydes out tonight. #UFCVegas19 pic.twitter.com/LbyRfkVRuG