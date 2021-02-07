Кандидат в нокауты года. Сэндхаген коленом жутко "выключил" ветерана на турнире UFC: видео

Вчера в Лас-Вегасе, США, состоялся главный бой турнира UFC Flight Night 184, в нем встретились представители полулегкой весовой категории 28-летний Кори Сэндхаген и 39-летний Фрэнки Эдгар. Поединок длился всего 18 секунд: Сэндхаген нокаутировал соперника точным ударом колена в подбородок.

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Для Сэндхагена эта победа стала 14-й в его карьере в ММА при всего двух поражениях. У Эдагара на счету 24 победы, девять поражений и одна ничья.

Теперь Сэндхаген, вероятно, сможет стать одним из главных претендентов на победу в номинации Нокаут года (боксерская награда журнала The Ring, вручается с 1989 года за самый зрелищный нокаут в году – ред.).

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Дарья Мостовая

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