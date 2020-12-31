"Японский Тайсон" и Иока сделали яркие нокауты в последнем вечере бокса 2020 года – видео

В столице Японии Токио завершился последний вечер бокса 2020 года New Years Eve grand gala. "Японский Тайсон" Дайго Хига нокаутировал Юки Кобаяши, а Кадзуто Иока – Косеи Танаку.

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Кобаяши оказался на канвасе в пятом раунде после серии пропущенных апперкотов. Пока Хига праздновал победу, окровавленный оппонент все еще лежал на ринге. "Японский Тайсон" завоевал титул WBO Asia Pacific в легчайшем весе (до 53,5 кг).

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Иока сумел сохранить титул чемпиона мира WBO во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг). В пятом и шестом раундах он отправлял соперника в нокдаун, однако претендент поднимался. В восьмом раунде он снова настиг Танаку мощным хуком – и рефери остановил поединок. Победа Иоки техническим нокаутом.

22 декабря сообщалось, что американский промоушн UFC представил лучшие нокауты 2020 года.

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Видео - boxnationofficial/YouTube

Марк Сировой

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