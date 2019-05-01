Экс-голкипер мадридского "Реала" госпитализирован с инфарктом

Бывший вратарь мадридского" Реала" и сборной Испании Икер Касильяс, который сейчас выступает за португальской "Порту", перенес инфаркт во время утренней тренировки. Об этом говорится на сайте "Порту".
Тренировка была незамедлительно прервана, чтобы оказать помощь Касильясу.
В настоящее время спортсмен находится в госпитале "Порту".
"Касильяс здоров, стабилен, проблема с сердцем решена", - говорится в сообщении.
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