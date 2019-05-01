Экс-голкипер мадридского "Реала" госпитализирован с инфарктом

Икер Касильяс (фото - ЕРА)

Бывший вратарь мадридского" Реала" и сборной Испании Икер Касильяс, который сейчас выступает за португальской "Порту", перенес инфаркт во время утренней тренировки. Об этом говорится на сайте "Порту".

Тренировка была незамедлительно прервана, чтобы оказать помощь Касильясу.

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В настоящее время спортсмен находится в госпитале "Порту".

"Касильяс здоров, стабилен, проблема с сердцем решена", - говорится в сообщении.

24 аперля в Хмельницком скончалась 28-летняя боксерша, член сборной Украины Юлия Лясота. Девушка была госпитализирована 22 апреля в реанимацию Хмельницкой городской больницы в критическом состоянии с диагнозом тромбоз сосудов печени.