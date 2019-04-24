Умерла 28-летняя спортсменка сборной Украины по боксу

Юлия Лясота (фото - facebook.com/lyasota.yulya)

Сегодня в Хмельницком скончалась 28-летняя боксерша, член сборной Украины Юлия Лясота. Об этом сообщает Суспільне.

Девушка была госпитализирована 22 апреля в реанимацию Хмельницкой городской больницы в критическом состоянии с диагнозом тромбоз сосудов печени, рассказал изданию главный врач медучреждения Владимир Розгонюк.

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По его словам, это заболевание не лечится. Единственный выход - трансплантация.

Лясота была членом сборной Украины по боксу. Получила медали не только чемпионатов Украины, но и европейских и мировых.

8 апреля этого года в зоне проведения операции объединенных сил в Донбассе погиб отец спортсменки Николай Неживой.

У Лясоты остался 11-летний сын и мать.

Ранее иранская боксерша Садаф Хадем, которая стала первой женщиной из своей страны, выступившей на официальных соревнованиях по боксу, отказалась возвращаться из Франции, где проходил бой, в Иран из-за выданного ордера на ее арест.