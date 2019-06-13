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13.06.2019, 11:43

Экс-игрок "Динамо" подал на киевский клуб в суд

Экс-игрок "Динамо" подал на киевский клуб в суд - Фото
Фото: fcdynamo.kiev.ua

Причина - невыплаченные деньги

Бывший игрок киевского "Динамо" Джеремейн Ленс подал в суд на бывший клуб. Об этом сообщается на сайте Спортивного арбитражного суда.

Слушание назначено на 31 июля этого года.

Причина иска Ленса – задолженность по заработной плате от клуба.

Футболист подписал контракт с "Динамо" летом 2013-го на четыре года, однако уже в 2015-м перешел в английский "Сандерленд".

Ранее сегодня сообщалось, что бывший тренер донецкого футбольного клуба "Шахтер" Паулу Фонсека заинтересован в переходе в итальянскую команду нескольких своих предыдущих подопечных. 

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Теги: футбол, динамо, Джеремейн Ленс
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