Экс-игрок "Динамо" подал на киевский клуб в суд

Фото: fcdynamo.kiev.ua

Бывший игрок киевского "Динамо" Джеремейн Ленс подал в суд на бывший клуб. Об этом сообщается на сайте Спортивного арбитражного суда.

Слушание назначено на 31 июля этого года.

Причина иска Ленса – задолженность по заработной плате от клуба.

Футболист подписал контракт с "Динамо" летом 2013-го на четыре года, однако уже в 2015-м перешел в английский "Сандерленд".

Ранее сегодня сообщалось, что бывший тренер донецкого футбольного клуба "Шахтер" Паулу Фонсека заинтересован в переходе в итальянскую команду нескольких своих предыдущих подопечных.

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