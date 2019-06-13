Экс-игрок "Динамо" подал на киевский клуб в суд

Бывший игрок киевского "Динамо" Джеремейн Ленс подал в суд на бывший клуб. Об этом сообщается на сайте Спортивного арбитражного суда.
Слушание назначено на 31 июля этого года.
Причина иска Ленса – задолженность по заработной плате от клуба.
Футболист подписал контракт с "Динамо" летом 2013-го на четыре года, однако уже в 2015-м перешел в английский "Сандерленд".
Ранее сегодня сообщалось, что бывший тренер донецкого футбольного клуба "Шахтер" Паулу Фонсека заинтересован в переходе в итальянскую команду нескольких своих предыдущих подопечных.
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