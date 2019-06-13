Определился обладатель Кубка Стэнли: видео всех голов и триумфа

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Клуб НХЛ "Сент-Луис" впервые в своей истории завоевал самый престижный в американском хоккее трофей

Сегодня, 13 июня, в США завершился этап плей-офф в Национальной хоккейной лиге США: после седьмого матча чрезвычайно конкурентной финальной серии "Сент-Луис" обыграл в гостях "Бостон" и взял заветный приз - Кубок Стэнли.

Клуб завоевал его впервые в своей истории.

Одним из героев матча стал голкипер "Сент-Луиса" Джордан Биннингтон: он сумел отразить 32 броска по воротам.

Почти за три минуты до финиша "Бостон" выпустил на лед шестого полевого игрока взамен вратаря, и это принесло команде "шайбу престижа": ее отквитал Мэтт Гржельчик.

Игра завершилась со счетом 1:4 (0:2, 0:0, 1:2), и счет в серии стал 4:3 в пользу "Blues". Все голы и последние мгновения игры можно посмотреть здесь (откроется новое окно с YouTube).

Кубок сделан из сплава серебра и никеля: его высота - почти 90 см, вес - более 15 кг. В 2018-м российский хоккеист Евгений Кузнецов ел пельмени из чаши Кубка Стэнли.

Видео: NHL

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Теги: хоккей, кубок стэнли, бостон, сент-луис
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