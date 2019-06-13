Фонсека хочет забрать с собой трех-четырех футболистов "Шахтера"

Бывший тренер донецкого футбольного клуба "Шахтер" Паулу Фонсека заинтересован в переходе в итальянскую команду нескольких своих предыдущих подопечных. Об этом он сообщил в интервью Главреду.

"Да, некоторые игроки "Шахтера" мне интересны, и я бы хотел, чтобы они продолжили карьеру в Роме. Но давайте будем реалистами, у каждого из них есть действующий контракт и если стороны не договорятся, то они не перейдут", - заявил он.

Фонсека не стал называть фамилии интересных ему футболистов. Он только подтвердил, что в их числе, действительно, "три-четыре футболиста".

11 июня сообщалось, что португалец Паулу Фонсека покинул "Шахтер" и ушел в итальянскую "Рому".

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