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29.12.2018, 19:14

Еще один профильный журнал назвал Усика боксером года

Еще один профильный журнал назвал Усика боксером года - Фото
Александр Усик (фото - Getty images)

На это звание по версии журнала The Ring претендовал и Василий Ломаченко

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Украинец Александр Усик признан боксером года по версии американского журнала The Ring.

В этом году Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

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На звание "Боксер года" претендовали Василий Ломаченко, который уже завоевывал его в прошлом году. Хотя на этот раз одержать победу Василию не удалось, The Ring отметил достижения его отца - Анатолия Ломаченко. Его признали тренером 2018 года.

Выбор журнала в других номинациях выглядит так:

Бой года: Геннадий Головкин - Сауль Альварес

Нокаут года: Наоя Иноуе в поединке с Хуаном Карлосом Паяно

Возвращение года: Тайсон Фьюри

Перспектива года: Теофимо Лопес

Раунд года: 12-й раунд поединка Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера

Читайте также: Рейтинг боксеров по версии BoxingTalk возглавил Ломаченко

Ранее боксером 2018 года Усика признал американский спортивный телеканал ESPN.

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Теги: Александр Усик, Василий Ломаченко, бокс, рейтинг
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