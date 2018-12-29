Еще один профильный журнал назвал Усика боксером года

Александр Усик (фото - Getty images)

Украинец Александр Усик признан боксером года по версии американского журнала The Ring.

В этом году Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

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На звание "Боксер года" претендовали Василий Ломаченко, который уже завоевывал его в прошлом году. Хотя на этот раз одержать победу Василию не удалось, The Ring отметил достижения его отца - Анатолия Ломаченко. Его признали тренером 2018 года.

Выбор журнала в других номинациях выглядит так:

Бой года: Геннадий Головкин - Сауль Альварес

Нокаут года: Наоя Иноуе в поединке с Хуаном Карлосом Паяно

Возвращение года: Тайсон Фьюри

Перспектива года: Теофимо Лопес

Раунд года: 12-й раунд поединка Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера

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Ранее боксером 2018 года Усика признал американский спортивный телеканал ESPN.