Рейтинг боксеров по версии BoxingTalk возглавил Ломаченко

Василий Ломаченко (фото - Instagram.4mikeywilliams) 3

Рейтинг Pound for pound (независимо от весовых категорий, p4p) по версии профильного портала BoxingTalk возглавил чемпион WBA и WBO в легком весе украинский боксер Василий Ломаченко.

Абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик занял в этом рейтинге 3 место, обладатель титула WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик - девятнадцатый.

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Топ-20 рейтинга Р4Р:

1. Василий Ломаченко (Украина)

2. Теренс Кроуфорд (США)

3. Александр Усик (Украина)

4. Майки Гарсия (США)

5. Эррол Спенс (США)

6. Сауль Альварес (Мексика)

7. Геннадий Головкин (Казахстан)

8. Наоя Иноуэ (Япония)

9. Срисакет Сор Рунгвисаи (Таиланд)

10. Кит Тёрман (США)

11. Лео Санта Крус (Мексика)

12. Джарретт Хёрд (США)

13. Эрисланди Лара (Куба)

14. Шон Портер (США)

15. Дэнни Гарсия (США)

16. Джермелл Чарло (США)

17. Донни Ньетес (Филиппины)

18. Мэнни Пакьяо (Филиппины)

19. Александр Гвоздик (Украина)

20. Элейдер Альварес (Колумбия)